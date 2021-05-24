Верховный Суд отменил протокол Центральной избирательной комиссии, которая 19 мая признала победителем выборов в Верховную Раду в округе № 87 кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка. Об этом сообщает общественная сеть "ОПОРА".

Такое решение суд принял в воскресенье, 23 мая.

Кроме того, суд отменил пункты постановления ЦИК, которыми признано недействительным голосование на 6 проблемных участках. На них во время пересчета бюллетеней обнаружили меньше голосов за кандидата Александра Шевченко, чем в первоначальных протоколах участковых избирательных комиссий.

Суд обязал ЦИК установить результаты выборов в округе № 87 с учетом выводов, предоставленных судом.

В случае подачи апелляции со стороны ЦИК или команды Вирастюка дело будет пересматривать Большая палата Верховного суда как суд апелляционной инстанции. Решение Большой палаты является окончательным.

Напомним, что 1 февраля фракция "Слуга народа" исключила бывшего телеведущего Александра Дубинского.