Избрание Вирастюка депутатом: Верховный суд отменил решение ЦИК [ Редактировать ]
Верховный Суд отменил протокол Центральной избирательной комиссии, которая 19 мая признала победителем выборов в Верховную Раду в округе № 87 кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка. Об этом сообщает общественная сеть "ОПОРА".
Такое решение суд принял в воскресенье, 23 мая.
Кроме того, суд отменил пункты постановления ЦИК, которыми признано недействительным голосование на 6 проблемных участках. На них во время пересчета бюллетеней обнаружили меньше голосов за кандидата Александра Шевченко, чем в первоначальных протоколах участковых избирательных комиссий.
Суд обязал ЦИК установить результаты выборов в округе № 87 с учетом выводов, предоставленных судом.
В случае подачи апелляции со стороны ЦИК или команды Вирастюка дело будет пересматривать Большая палата Верховного суда как суд апелляционной инстанции. Решение Большой палаты является окончательным.
Напомним, что 1 февраля фракция "Слуга народа" исключила бывшего телеведущего Александра Дубинского.
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