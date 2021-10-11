Tesla начнет производить пиво [ Редактировать ]
Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил о плане по производству алкогольного напитка GigaBier. Об этом он заявил на фестивале Giga Fest в Германии. Об этом сообщает Teslarati.
Фестиваль проводился в честь запуска первого европейского завода компании.
Были представлены изображения с бутылками пива GigaBier.
Мы собираемся построить вокзал прямо на территории (предприятия). Мы сделаем граффити по всей фабрике и снаружи. Мы даже собираемся выпить пива.
На заводе в Грюнхайде Tesla будут выпускать электрические кроссоверы Model Y. Производство планируют начать в ноябре этого года.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как автопилот Tesla оказался смертельно опасным. Также недавно Boston Dynamics продемонстрировали, как их роботы выполняют паркур и сальто.
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