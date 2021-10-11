Євросоюз продовжив санкції проти Росії та Сирії [ Редактировать ]
Європейський Союз продовжив санкції проти РФ та Сирії за застосування хімічної зброї ще на рік.
Уперше обмеження запровадили 2018 проти фізичних та юридичних осіб, які відповідають за розробку та використання хімічної зброї, а також тих, хто надають фінансову та технічну підтримку. Нині в санкційному списку 10 росіян і 5 сирійців.
Зокрема, серед них і ті громадяни РФ, які брали участь в отруєнні колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері. Також під санкціями дві організації - Центр наукових досліджень у Сирії та російський Державний науково-дослідний інститут органічної хімії та технологій. Саме в цьому закладі розробили речовину нервово-паралітичної дії "Новічок".
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Як повідомляє журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, персональні санкції накладуть на ще вісьмох осіб, які працюють у так званих "судах" тимчасово окупованого Криму.
Европейский союз расширил санкции против России за оккупацию украинского Крыма
У відкритому листі вони вказали, що на території США працює близько 400 російських диппредставників, тоді як у Росії - лише близько сотні американців.
Ключові підрозділи й пів сотні амбасад - без керівників. І все через дії однієї лише людини - сенатора-республіканця від Техасу Теда Круза.
І додав - якщо Кремль відмовиться, США поставлять під сумнів російські обіцянки про постачання газу до ЄС для забезпечення енергетичної незалежності блоку.