Уперше обмеження запровадили 2018 проти фізичних та юридичних осіб, які відповідають за розробку та використання хімічної зброї.

Європейський Союз продовжив санкції проти РФ та Сирії за застосування хімічної зброї ще на рік.

Уперше обмеження запровадили 2018 проти фізичних та юридичних осіб, які відповідають за розробку та використання хімічної зброї, а також тих, хто надають фінансову та технічну підтримку. Нині в санкційному списку 10 росіян і 5 сирійців.

Зокрема, серед них і ті громадяни РФ, які брали участь в отруєнні колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері. Також під санкціями дві організації - Центр наукових досліджень у Сирії та російський Державний науково-дослідний інститут органічної хімії та технологій. Саме в цьому закладі розробили речовину нервово-паралітичної дії "Новічок".