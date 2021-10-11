Санкції ЄС через окупацію РФ українського півострова запровадили в 2014 році.

У Євросоюзі розширять санкційний список за підрив Росією територіальної цілісності України. Як повідомляє журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, персональні санкції накладуть на ще вісьмох осіб, які працюють у так званих "судах" тимчасово окупованого Криму.

Обмеження є персональними та, зокрема, передбачають заморожування активів. Нагадаю, санкції ЄС через окупацію РФ українського півострова запровадили в 2014 році.

Відтоді їх регулярно продовжують і розширюють. До слова, загалом до списку потрапили 185 фізичних і 48 юридичних осіб.