У МОЗі не виключають, що незабаром почервоніти можуть Харківська, Херсонська, Житомирська та Сумська області.

Немає ковід сертифікату - сиди вдома. Уряд посилив вимоги до міжобласних перевезень. Тепер пасажирам потягів, літаків, та рейсових автобусів потрібно обов'язково мати при собі крім квитка, довідку про щеплення. В іншому разі - до салону зась. У МОЗі називають це вимушеним кроком, бо країна на межі локдауну.

Які регіони можуть "почервоніти"? Олександр Васильченко з'ясовував.

Однією ногою в локдауні. Останні два тижні Україна б'є антиковідні рекорди. Майже дев'ять тисяч нових хворих за добу. І це на тлі традиційно низької статистики вихідного дня. Одужали при цьому трохи більше ніж дві тисячі пацієнтів. 207 померли.

У лідерах за позитивними тестами на коронавірус - Харківська, Дніпропетровська та Одеська області. В останній сьогодні посилили карантин. Ситуація в регіоні із завантаженістю ліжок із киснем близька до критичної, заявив санлікар регіону. Показники захворюваності в шість разів перевищують цільові.

Віталій Гончаров, головний санлікар Одеської області:

Черговий підйом захворюваності розпочався в нас з початком серпня, але на стрімке, інтенсивне зростання ми фіксуємо з перших чисел жовтня. Щоденний приріст склав більш ніж 200 випадків на день. Якщо на початку підйому ми щодоби реєстрували в середньому до 40 випадків, то на сьогодні іх кількість зросла в 35 разів. Найбільша кількість хворих зареєстрована 7 жовтня - 1418 випадків.

Окрім Одеси, в помаранчевій зоні ще 15 областей. Жовті на мапі вісім регіонів. Водночас у МОЗі не виключають, що незабаром почервоніти можуть Харківська, Херсонська, Житомирська та Сумська області. А це означає, що там діятимуть більш жорсткі карантинні вимоги. Школярів і студентів переведуть на дистанційне навчання, якщо в закладах освіти не будуть щеплені 100% педагогів.

А до ТРЦ, кафе, кінотеатрів і фітнес-залів пускатимуть тільки з Ковід-сертифікатами. Пред'являти документ з 21 жовтня доведеться і в потягах, автобусах, літаках. Такі нові правила сьогодні затвердили в уряді. Йдеться виключно про міжобласне сполучення. В міському громадському транспорті довідок надавати не потрібно. Щодо вакцинальної кампанії.

На сьогодні щепилися вже понад 13 мільйонів українців. Із них дві дози мають трохи більше ніж шість. А це - 15% населення. Тобто з огляду на ці цифри, говорити про колективний імунітет зарано.