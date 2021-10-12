На Рівненщині масово щеплюють дітей до п'яти років проти поліомієліту. Навіть раніше імунізовані - мають вакцинуватися повторно. У кого не буде щеплення - тих не пускатимуть ні до школи, ні до дитсадків. Чи охоче батьки ведуть малечу на процедуру? - розкажуть мої колеги.

Трирічна Женя щеплення проти поліомієліту отримала першою... І вперше. До цього дитину ще жодного разу не вакцинували, бо, як каже її мати, - дитина частенько хворіла.

Тамара, жителька села Велика Омеляна:

Задля захисту дитини це робиться.

А от чотирирічна Марійка має всі планові щеплення.

Олександра Герук, жителька села Велика Омеляна:

Напевно, найбільший аргумент - я люблю своїх дітей. Я розумію серйозність ситуації. Тим більше теперішньої ситуації в селі. Я розумію, наскільки потрібно вакцинуватися.

Марійку вакцинують повторно. Тож їй не роблять укол, а крапають "живу" вакцину.

В нас є для різного віку вакцина. Є капельки та є ін'єкційна в укольчиках.

Олена Малафей - завідувачка ФАПу в селі Велика Омеляна. Саме з її фельдшерського пункту і стартувала кампанія масової вакцинації дітей.

Олена Малафей, завідувачка Фельдшерсько-акушерського пункту села Велика Омеляна:

Обдзвонили ми досить багато - п'ятдесят з чимось дітей, тому що це тако дуже раптово все і швидко, але на вакцинацію іде небагато дітей. Мені відповідають, що діти хворі.

Загалом у селі Велика Омеляна вакцинувати мають щонайменше сто дітей. Майже половина з них, кажуть медики, взагалі не мають жодного щеплення.

Роман Сафонов, головний санітарний лікар Рівненської області:

Увага зосереджена на тих дітях, які не отримували щеплення. Сам спалах поліомієліту пов'язаний зі значним зменшенням рівня охоплення дітей щепленнями.

Імунізувати дітей на Рівненщині почали з села Велика Омеляна, бо саме тут півторарічна дівчинка захворіла на поліомієліт. Згодом хворобу підтвердили ще в шістьох її братів та сестер. Усі були невакциновані. Після цього випадку оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня.

Людмила Панчук, секретар Великоомелянської територіальної громади:

В нас була проведена зустріч з батьками, з тими дітками, які не є вакциновані в нашій громаді й була запропонована їм альтернативна форма навчання, така як дистанційна. Взагалі діток до п'яти років в нас 258 здається.

Усіх дітей цієї громади мають вакцинувати впродовж двох тижнів. А далі щеплення робитимуть малечі з інших сіл та містечок. Попередньо - імунізувати проти поліомієліту мають майже сімдесят тисяч дітей до п'яти років.