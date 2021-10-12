За три недели сериал "Игра в кальмара" стал мегапопулярным в более чем 90 странах. В нем речь идет о серии игр, за которую победитель получит почти 40 млн долларов. Психолог Елена Шамрай рассказала, почему детям не рекомендуют просмотр сериала. Об этом пишет osvitoria.media.

Всех, кто проигрывает в каждом из раундов, убивают. Герои - безработные, беженцы, обанкротившиеся, те, кто проигрался на скачках, хочет освободить брата из детского дома или залез в долги.

Но дети, которые не способны еще считывать подтексты, увлеклись именно тем, против чего выступает кино: элементами насилия.

Психолог Елена Шамрай, сказала:

Сериал поражает сочетанием взрослых тем, жестокости и оформление в стиле сказки: задача - это популярные детские игры. Вот это школьникам близко и понятно. Сериал сразу стал хитом соцсети ТиkТоk. Подростки (и даже взрослые блоггеры, которые хотят хайп от детской аудитории) занимаются косплеем, группами имитируют прохождение задач, которые были в сериале, записывают свои ощущения во время просмотра серий, делают пародии, обзоры и анализ.

"Вопрос этой игры - это вопрос безопасности в соцсетях, родительского контроля, развития критического мышления. Конечно, такой контент и игры, содержащие насилие, негативно влияют на детей. Но важно понимать, что именно привлекает конкретного ребенка в такой игре. Если есть тяга к агрессивному поведению, повод найдется. Это исключительная ситуация, поэтому надо разбираться, что происходит с сыном или дочерью", - говорит эксперт.

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