Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" впервые возглавил мировой рейтинг Netflix [ Редактировать ]
Источник: Netflix
Южнокорейский минисериал "Игра в кальмара" (Ojingeo geim) занял первую строчку по популярности в мире на стриминговой платформе Netflix. Об этом сообщает в понедельник телеканал KBS, ссылаясь на данные специализированного сайта Netflix Flix Patrol.
Сериал впервые был показан на Netflix 17 сентября, а спустя неделю вышел на первое место по просмотрам. "Игра в кальмара" возглавила не только общемировой рейтинг, но и списки популярности в 14 странах, включая США, обойдя "Половое воспитание".
Кроме Штатов и Южной Кореи, "Игра в кальмара" лидирует в рейтинге Netflix ещё в 12 странах, в том числе в Гонконге, Тайване, Вьетнаме, ОАЭ, Кувейте и Сингапуре, а в 39 странах занимает 2-е место.
Южнокорейский сериал впервые возглавил мировой рейтинг на Netflix. Ранее в ТОП-10 стриминговой платформы уже попадали снятые в Южной Корее картины "Милый дом" и "#Жив".
Мини-сериал "Игра в кальмара" состоит из 9 эпизодов. В нем рассказывается о тайной игре на выживание для людей, которые залезли в долги, и жизнь которых зашла в тупик. Рискуя собственной жизнью, победитель игры получит огромный денежный приз.
Критики отмечают масштаб декораций и великолепный актёрский состав, а также безупречную работу режиссера Хван Дон Хека.
Напомним, что ранее "Подробности" публиковали следующие рейтинги:
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