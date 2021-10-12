У черкаському кардіологічному центрі сталася історична подія. Там уперше провели операцію із заміни серцевого клапана на штучний за надсучаснішою технологією.

Подібні операції за кордоном коштують до 40 тисяч євро, а для української пацієнтки Ольги Василюк вона була безкоштовною. Клапан, який коштує 800 тисяч гривень, оплатила держава. Після операції з пацієнткою та лікарями поспілкувалась наша знімальна група.

Ось так емоційно онука Ольги реагує на привітання бабусі із днем народження. Чотири дні тому жінка перенесла операцію на серці - їй встановили штучний клапан без єдиного розрізу на працюючому серці. Нині пенсіонерка вже приймає делегацію журналістів.

Ольга Василюк, пацієнтка:

На третій день вже нормально говорила, нормально відчувала, відповідала на всі запитання лікарів, найперше - мрію зустрітись з рідними, я їх дуже люблю усіх, вони мене чекають.

А це на зустріч з мамою після операції поспішає Наталія. Каже, мама давно скаржилась на серце, родина довго вмовляла її звернутись за допомогою до медиків. Що таку надсучасну операцію в Україні можуть зробити безкоштовно, й не мріяли.

Наталія Семиліт, донька:

Ми були дуже здивовані, що так простих людей, ми із села, ніяких зв'язків дуже немає і дуже здивовані, і дуже раді, шо такий дали нам шанс, шо все пройшло на високому уровні.

Вартість штучного клапана для цієї операції - 800 тисяч гривень, його купівлю профінансувала держава за обласною програмою. Таку операцію у черкаському кардіоцентрі називають ледь не історичною подією. Адже таку методику в Україні використовують віднедавна і лише у центральних інститутах.

В цей момент іде роздування балона разом із клапаном, здування балону - і це вже ми бачимо, шо на місці клапана, який не виконував свою функцію, зовсім новий клапан.

Оперативне втручання відбувається фактично без розрізів. Раніше використовували таку методику лише для тих пацієнтів, кому протипоказана операція на відкритому серці. Результатом першої практики черкаські кардіохірурги задоволені.

Олег Журба, завідувач відділенням серцево-судиної хірургії Черкаського кардіоцентру:

Сама операція тривала десь годину, ці групи кальцію, які є на цих клапанах, я був трохи знервований тим, як цей кальцій себе поведе в пацієнтці, але все минуло, зразу перевірили спецдатчиком, під час цього побачили, шо все відкривається , немає підтікань і сказали – все, закінчення.

60-річну Ольгу з новим штучним клапаном вже за тиждень випишуть додому. Подібні операції черкаські кардіохірурги будуть готові робити і знову, якщо буде відповідне фінансування від держави.