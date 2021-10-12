Курс евро резко упал - НБУ [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 13 октября 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,42 гривен за евро. Это на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 13 октября установлен на таком уровне: 30,4265 гривен за евро (-0,0747 грн). При этом курс евро на 12 октября составляет 30,5012 гривен за евро.
Таким образом, официальный курс снизился после роста в течение двух дней.
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