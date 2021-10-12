Відбулася конференція, присвячена 100 дням земельної реформи [ Редактировать ]
Середня вартість гектара землі в Україні - майже 44 тисячі гривень. Але це лише початок.
Чорноземи дорожчатимуть. Про це сьогодні говорили на пресконференції, присвяченій ста дням земельної реформи. За словами аграрного міністра Романа Лещенка, український ринок землі функціонує повноцінно. А збільшенню кількості угод сприяє спрощений механізм торгів. Відтепер продати чи орендувати ділянку можна через онлайн-аукціон у системі "Прозорро".
Роман Лещенко, міністр аграрної політики та продовольства України:
Українська земля недооцінена. Сьогодні вартість в Польщі га землі - більше 10 тисяч євро. Україна сьогодні на 30 році незалежності тільки почала земельну реформу. Я можу точно сказати, що українська земля буде зростати у вартості. Кожного року буде приріст не менше 7-10 відстоків приросту.
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