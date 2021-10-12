Відтепер продати чи орендувати ділянку можна через онлайн-аукціон у системі "Прозорро".

Середня вартість гектара землі в Україні - майже 44 тисячі гривень. Але це лише початок.

Чорноземи дорожчатимуть. Про це сьогодні говорили на пресконференції, присвяченій ста дням земельної реформи. За словами аграрного міністра Романа Лещенка, український ринок землі функціонує повноцінно. А збільшенню кількості угод сприяє спрощений механізм торгів. Відтепер продати чи орендувати ділянку можна через онлайн-аукціон у системі "Прозорро".

Роман Лещенко, міністр аграрної політики та продовольства України: