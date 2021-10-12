На відміну від економіки, вони зростають так швидко, що їх не можна стримати. Ціни на продукти за цей рік піднялися майже вполовину. А масло та цукор узагалі - здорожчали чи не вдвічі.

В уряді все пояснюють торішнім неврожаєм та обіцяють, що ціни стабілізуються. Але коли? Питала Ірина Розова.

Вони ростуть швидше за гриби після дощу. Але від них...

Та сльозами в магазині не зарадиш. Цінники продавчині міняють чи не кожного тижня. Лише за поточний рік, і це дані Держстату, продукти подорожчали вполовину, а деякі навіть на 90 відсотків.

Лідія Федоренко, пенсіонерка:

Ну як можна платить за бутилку постного масла 70 гривень? От скажіть? За сім днів її немає, знову треба 70 гривень, так само сахар, в два раза подорожчав.

І якщо цифри на цінниках відчутні, гаманець худне з рекордною швидкістю. І на цей процес навіть підвищення пенсії не впливає, каже пані Лідія.

Лідія Федоренко, пенсіонерка:

Аж на 13 гривень, на 13 гривень...в мене - на 7, в чоловіка - на 13, ми пенсіонери, добре, що є діти - допомогають, а так вижить невозможно.

За останні пів року здорожчало все, підтверджують і продавці. Навіть сіль. Якщо три місяці тому курятина коштувала 100 гривень, то сьогодні - вже 115. Алла за прилавком 20 років. Каже, якщо раніше постачальники підвищували ціни на 20-50 копійок, то сьогодні - рахунок іде на гривні.

Алла, продавчиня:

Когда-то ж было и к нам приходили проверки, смотрели накладные, по чем мы получаем, какую накрутку делаем, какие-то были рамки, за которые нельзя было переступать. Сейчас их нет.

І такий вільний ринок дав результат. Українці побіднішали й почали економити на харчах. Як свідчать дані Держстату, за останній рік ми стали їсти більше хліба та картоплі. І менше фруктів і м'яса. Хоча б мало бути навпаки.

Олег Пендзин, економічний експерт:

Чим багатші люди, тим вони більше їдять м'яса і фруктів, чим бідніші, тим більше хліба і картоплі. Тобто це є пряма залежність від фінансової спроможності людини, людина має наїстися.

Та бідніють українці не через високі ціни. Секрет у маленьких доходах, кажуть економісти. Витрати на продукти забирають левову частку сімейного бюджету. Коли в Європі - це 12-18 відсотків від доходів.

Олег Пендзин, економічний експерт:

Власне поняття якості життя, воно включає в себе поняття не просто харчування. Воно включає в себе витрати на культуру, на подорожі, на готелі, відвідання кінотеатрів, театрів, тобто ті речі, які й дають комфорт.

Тож про кінотеатри, подорожі, новий гардероб більшість українців навіть не думають.

Лідія Федоренко, пенсіонерка:

На продукти все. Дуже добре, що нам на старість нічого не треба з одягу. Лише дякувати Богу, що є секонд-хенд, скажемо так, то можна щось купить, а так все йде на продукти, абсолютно все.

У проєкті бюджету на наступний рік чиновники заклали мінімальний прожитковий мінімум на рівні 2,5 тисяч гривень. І це при тому, що за розрахунками Мінсоцполітики, фактичний - вдвічі більший. І де взяти цю різницю найнезахищенішим? Відповідь кожен повинен знайти сам.