Міністр оборони США відвідає Україну [ Редактировать ]
Міністр оборони США, Ллойд Остін, відвідає Україну. Візит запланували на наступний тиждень. В очільника Пентагону буде Європейське турне. Зупинки включатимуть також Грузію і Румунію.
Завершить подорож Остін у Брюсселі - там зустрінеться із союзниками та партнерами НАТО. Про деталі майбутньої поїздки у Пентагоні обіцяють повідомити згодом.
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