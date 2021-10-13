В работе Telegram во всем мире произошел глобальный сбой. Пользователи мессенджера по всему миру сообщают о сбоях в работе.

С проблемами столкнулись жители России, США, Великобритании, Германии и других стран. Большинство пользователей Telegram жалуются на работу приложения, а также соединение с сервером.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как мистическая ошибка на iPhone глушит Instagram Stories. Также мы рассказывали, чем обернулся глобальный сбой в Facebook.

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