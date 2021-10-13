В Індії щеплено близько 29 відсотків населення

В Індії дітям від двох років дозволили щеплення проти ковіду. Уряд країни дав згоду компанії "Бхарат Біотек" на екстрене використання її вакцини.

Препарат на дітях почали випробовувати ще в червні. Проте публічно компанія не оприлюднює даних про ефективність та безпеку власного мед-засобу.

Загалом, за даними влади, в Індії щеплено близько 29 відсотків населення. А це більш як 110 мільйонів доз вакцини від компанії "Бхарат Біотек".