В Індії дітям від двох років дозволили щеплення проти ковіду [ Редактировать ]
В Індії дітям від двох років дозволили щеплення проти ковіду. Уряд країни дав згоду компанії "Бхарат Біотек" на екстрене використання її вакцини.
Препарат на дітях почали випробовувати ще в червні. Проте публічно компанія не оприлюднює даних про ефективність та безпеку власного мед-засобу.
Загалом, за даними влади, в Індії щеплено близько 29 відсотків населення. А це більш як 110 мільйонів доз вакцини від компанії "Бхарат Біотек".
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