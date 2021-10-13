В "Нафтогазе" назвали стоимость газа для бюджетников: сколько будут платить школы и больницы [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
В Украине школы, детские сады, больницы и бюджетные учреждения смогут купить газ по 13,7 грн/куб. м (без НДС и транспортировки). Об этом сообщили в НАК "Нафтогаз Украины".
Бюджетные организации могут покупать газ у любых поставщиков, но сегодня найти газ по цене ниже, чем 30-45 грн за кубометр, невозможно. Или же вообще поставщики отказываются от обязательств по уже заключенным контрактам с более низкой ценой.
В "Нафтогазе" предлагают бюджетным и религиозным организациям, а также учреждениям, финансируемым из государственного или местных бюджетов покупать у "Нафтогаза" "голубое топливо" по 16,8 грн/кубометр с транспортировкой и НДС.
Эта цена более чем вдвое ниже текущей месячной спотовой цены газа. Контракт заключается на срок 15 месяцев (до конца 2022 года) и имеет много преимуществ: фиксированная цена, отсутствие требования банковской гарантии, отсрочка платежа.
Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что цена газа для населения повышаться не будет. Она зафиксирована годовым контрактом с "Нафтогазом" до 1 мая 2022 года и составляет 7,96 грн за. Чтобы не росли тарифы на теплоснабжение и водоснабжение, "Нафтогаз" предложил предприятиям теплокоммунэнерго цену в 7,44 грн.
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