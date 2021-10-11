Европа из-за дорогого газа переходит на уголь, цены на него взлетели в четыре раза [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Европейские энергетические компании из-за взлета цен на газ переключаются на уголь, где цены также бьют рекорды. Об этом говорится в отчете BofA Global Research, сообщает "РИА Новости".
"Подробности" писали, что цены на газ в Европе резко выросли за последние месяцы, а 6 октября был установлен новый рекорд - $1937 за тысячу кубометров. В понедельник, 11 октября, ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF упали на 5% и торговались ниже $1000 за тысячу кубометров.
Рекордные цены на газ заставили европейцев запустить угольные ТЭС, что резко взвинтило цены на уголь. Австралийский Newcastle и европейский API2 - недавно превысили $250 за тонну и достигли самого высокого уровня за всю историю. Это в четыре раза выше по сравнению с ценами прошлой осени.
Для сравнения, газ с прошлого года подорожал в 20 раз, только за последние 16 дней его цена по TTF поднялась почти вдвое. Уголь Newcastle и API2 за этот же период подорожал на 60%.
Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что цена газа для населения повышаться не будет. Она зафиксирована годовым контрактом с "Нафтогазом" до 1 мая 2022 года и составляет 7,96 грн за. Чтобы не росли тарифы на теплоснабжение и водоснабжение, "Нафтогаз" предложил предприятиям теплокоммунэнерго цену в 7,44 грн.
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