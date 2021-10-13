Євросоюз надасть Афганістану мільярд євро. Кошти дадуть на потреби афганців і країн-сусідів. У ЄС наголосили - завдяки фінансовому пакету, країна зможе запобігти гуманітарній та соціально-економічній кризі.

Зокрема, гроші спрямують на врегулювання безпекової ситуації в регіоні, вакцинацію проти коронавірусу, забезпечення роботи в галузі охорони здоров'я та інших гуманітарних потреб.

Також у ЄС зазначили - влада "Талібану" має гарантувати дотримання прав людини у країні. Оскільки, цитую, "звичайні афганці не мусять розплачуватися за дії талібів".