В четверг, 14 октября, православные в Украине будут отмечать великий христианский праздник - Покров Пресвятой Богородицы.

Что можно делать?

В ночь с 13 на 14 октября можно посетить богослужение и поставить свечку Богородице.

Можно есть мясо и молочные продукты, ведь день не является постным.

На праздничный стол можно поставить пирожки и булочки.

Обряды на Покров Пресвятой Богородицы

Сильнейшим периодом женской магии считается время от Покрова до праздника Параскевой Пятницы.

На праздник Покрова Пресвятой Богородицы женщины гадали на любовь и проводили обряды, которые приманили невест.

В ночь на Покров незамужние девушки во сне могли даже увидеть свою любовь.

Девушки, которые хотели выйти замуж, должны были пораньше проснуться и связать свой рушник на икону Покрова Богоматери. Желательно, чтобы рушник был вышит своими руками, ведь считалось, что девушка своими руками вышивает себе судьбу и женское счастье.

Ранее мы детальнее писали о том, о чем стоит молиться в этот праздник. Смотрите также, что нельзя делать в праздник. Читайте также календарь православных праздников на октябрь-2021.

Также мы писали про народные приметы на 14 октября.

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