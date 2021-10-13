Покров Пресвятой Богородицы 2021: что делать в праздник [ Редактировать ]
В четверг, 14 октября, православные в Украине будут отмечать великий христианский праздник - Покров Пресвятой Богородицы.
Что можно делать?
- В ночь с 13 на 14 октября можно посетить богослужение и поставить свечку Богородице.
- Можно есть мясо и молочные продукты, ведь день не является постным.
- На праздничный стол можно поставить пирожки и булочки.
Обряды на Покров Пресвятой Богородицы
Сильнейшим периодом женской магии считается время от Покрова до праздника Параскевой Пятницы.
- На праздник Покрова Пресвятой Богородицы женщины гадали на любовь и проводили обряды, которые приманили невест.
- В ночь на Покров незамужние девушки во сне могли даже увидеть свою любовь.
- Девушки, которые хотели выйти замуж, должны были пораньше проснуться и связать свой рушник на икону Покрова Богоматери. Желательно, чтобы рушник был вышит своими руками, ведь считалось, что девушка своими руками вышивает себе судьбу и женское счастье.
Ранее мы детальнее писали о том, о чем стоит молиться в этот праздник. Смотрите также, что нельзя делать в праздник. Читайте также календарь православных праздников на октябрь-2021.
Также мы писали про народные приметы на 14 октября.
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