Долар і далі "просідає". На думку ринкових експертів, причиною такої аномалії став рясний валютний виторг українських аграріїв та металургів. На сьогодні офіційний курс гривні до долара становить 26 гривень 35 копійок. Більше економічних новин - далі від Кирила Воронка.

Майже 17 гривень за кубометр газу для бюджетників пропонує "Нафтогаз". Про це заявив голова правління компанії - Юрій Вітренко. Відповідну угоду можуть укласти на 15 місяців бюджетні та релігійні організації. Вітренко також додав, що можна купувати газ у будь-яких постачальників.

Однак у більшості з них ціни коливаються на рівні 30-45 гривень за кубометр. Утім, меморандум про пільгові тарифи на газ, підписаний президентом, передбачає, що вартість газу для бюджетних установ становитиме 13 гривень 66 копійок за кубометр без ПДВ та траспортування. Тобто майже 17 гривень. Для побутових споживачів діє річна пропозиція - 7 гривень 96 копійок за кубометр. А для підприємств "Теплокомуненерго" "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти за ціною 7 гривень 42 копійки за кубометр на перший рік.

Рекордну кількість нових електромобілів придбали українці минулого місяця. Про це повідомили в "Укравтопромі". Там зазначили, що порівняно з торішнім показником, вересневий попит на нові електрокари зріс у 2,5 рази. Загалом від початку року першу реєстрацію в Україні пройшли понад 6 тисяч автівок на акумуляторних джерелах живлення, а це на 7 відсотків більше, ніж торік.

Уже понад 230 маршруток не вийдуть на рейси в Києві. Столична влада розірвала угоди на 29-ти маршрутах. Про це заявив заступник голови КМДА Костянтин Усов. Причина - махінації з конкурсною документацією. Шахрайство виявили під час аудиторської перевірки.

Зокрема, перевізники вказували хибні державні номери та пасажиромісткість автобусів. А ще надавали неправдиву інформацію щодо екологічності машин та часу оновлення автобусного парку. Крім того, на конкурс заявляли одні автобуси, а документи належали іншим. Київська влада запевняє, що на маршрути, які залишилися без транспорту, спрямують додаткові сили громадського транспорту та інших перевізників.