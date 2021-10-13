У ЄС уже почали розробляти план, як втримати ціну на добрива й водночас на харчі.

Зростання ціни на газ може призвести до продовольчої кризи у ЄС. За даними Світового банку, добрива подорожчали майже вдвічі за останній рік.

А третина європейських заводів з виготовлення добрив та аміаку вже або закрилися, або тимчасово скоротили виробництво. Відтак самі продукти також можуть значно додати у вартості.

Як втримати ціну на добрива й водночас на харчі, у ЄС уже почали розробляти план - заспокоює комісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський.