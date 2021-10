Анастасия Савицкая, 34-летняя звезда британского "Цирка ужасов", при помощи своих волос дотащила фургон на заправочную станцию. Об этом сообщает Mirror.

Женщина шокировала очевидцев, когда тащила авто по центральной улице Лондона.

Женщина признана Книгой рекордов Гиннеса как обладательница самых сильных волос в мире.

Она использует их в своих выступлениях воздушной гимнастики. Волосы женщины застрахованы на 1 миллион фунтов стерлингов.

Идея такого перформанса пришла к женщине, когда у ее фургона закончилось топливо, а добираться до выступлений как-то надо было.

Тащить фургон волосами выглядело жутко, но, как говорится, "the show must go on". ... Вы никогда не найдете более экологичного способа передвижения, чем этот.