У женщин выпадение волос может быть связано с любым из этих факторов риска. О других неизвестных факторах выпадения волос, пишет newsyou.info.

Обычно люди теряют от 50 до 100 отдельных волос в день. Выпадение волос является частью естественного баланса: одни волосы выпадают, а другие растут. Когда равновесие нарушается, происходит выпадение волос. Потеря волос у женщин отличается от простого выпадения волос медицинским термином облысения, известным как алопеция.

Шесть факторов риска облысения у женщин включают:

Заболевания щитовидной железы

Анемия

Аутоиммунные заболевания

Синдром поликистоза яичников

Кожные заболевания

Беременность

По словам дерматолога Венди Роджерс, если волосяные фолликулы имеют одинаковый размер или если выпадение волос происходит внезапно, это может быть вызвано чем-то другим, кроме наследственности, например, заболеванием.

Она добавила: "Хотя существует связь между менопаузой и выпадением волос, я не верю, что существует прямая связь. Возможно, менопауза и выпадение волос происходят в одном и том же возрасте. Другие причины выпадения волос включают сильный стресс; физическая травма, такая как операция или тяжелое заболевание; резкое похудание за короткий промежуток времени; и принимаете слишком много витамина А. Выпадение волос может произойти от пары недель до шести месяцев после любого из этих событий".

Многие думают, что от выпадения волос страдают только мужчины. Однако, по оценкам клиники Кливленда, более 50 процентов женщин испытают заметную потерю волос.

"Женщины старше 40 лет, только что родившие ребенка или часто делающие прически, тянущие за волосы, более подвержены выпадению".

Если вас беспокоит выпадение волос, поговорите со своим лечащим врачом, который проведет следующие проверки, чтобы определить причину.

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