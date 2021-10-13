В Киеве произошло масштабное ДТП (видео) [ Редактировать ]
В среду, 13 октября, в Киеве произошло масштабное ДТП. Об этом сообщает "ДТП.Киев" на своей странице в Facebook.
Инцидент случился на Харьковском шоссе, 166 В.
Из-за аварии на дороге образовалась пробка.
Напомним, в начале октября в Польше погиб 23-летний украинский заробитчанин. Парень рисовал разметку на скоростной дороге S17 между Люблином и Варшавой, когда его сбил грузовик.
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