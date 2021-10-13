Найвищою жінкою у світі, серед тих, які нині живуть, стала 25-річна Румейса Гельгі з Туреччини. Її зріст - 2 метри 15 сантиметрів. Для туркені це вже другий рекорд Гіннеса. 2014-го, коли Гельгі було 18, її визнали найвищою дівчиною-підлітком у світі.

Високий зріст рекордсменки зумовлений синдромом Уївера. Це рідкісне генетичне захворювання, що спричиняє стрімкий та надмірний розвиток скелета в період росту. Дівчина каже, що будь-який недолік можна перетворити на перевагу, тому слід приймати себе такими, якими є, і робити найкраще з можливого.

До слова, найвищий чоловік у світі Султан Кьосен теж живе в Туреччині. Його зріст - 2 метри 51 сантиметр.