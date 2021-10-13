Підозру оголосили нерідним дідусю та бабусі, з якими був хлопчик.

Катування дитини в Черкасах. Семирічний Андрійко помер внаслідок черепно-мозкової травми. Такі висновки судмедексперзити оприлюднили в поліції.

Нагадаю, хлопчика у вкрай тяжкому стані до обласної дитячої лікарні привезли наприкінці серпня. Дитина була непритомна, у синцях і забоях, з травмами вуха та статевого органу. Дванадцять днів за його життя боролися медики. Але Андрійко так і не вийшов з коми.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Підозру оголосили нерідним дідусю та бабусі, з якими був хлопчик. Суд відправив обох під арешт на два місяці. Вони нині у СІЗО.

Олександр Воронін, керівник Черкаської обласної прокуратури: