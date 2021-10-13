Семирічний Андрійко з Черкас помер внаслідок черепно-мозкової травми [ Редактировать ]
Катування дитини в Черкасах. Семирічний Андрійко помер внаслідок черепно-мозкової травми. Такі висновки судмедексперзити оприлюднили в поліції.
Нагадаю, хлопчика у вкрай тяжкому стані до обласної дитячої лікарні привезли наприкінці серпня. Дитина була непритомна, у синцях і забоях, з травмами вуха та статевого органу. Дванадцять днів за його життя боролися медики. Але Андрійко так і не вийшов з коми.
Поліція відкрила кримінальне провадження. Підозру оголосили нерідним дідусю та бабусі, з якими був хлопчик. Суд відправив обох під арешт на два місяці. Вони нині у СІЗО.
Олександр Воронін, керівник Черкаської обласної прокуратури:
Виключається ймовірність отримання тілесних ушкоджень внаслідок самоушкодження, в результаті падіння з положення стоячи, падаючи на площину чи виступаючу поверхню, не виключається можливість отримання черепно-мозкової травми внаслідок падіння з висоти до двох метрів. Рани вушної раковини і статевого органу могли утворитись від укусів тварин.
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