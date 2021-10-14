Метеорит впав на будинок у канадському місті Голден [ Редактировать ]
У канадському містечку Голден на будинок упав метеорит! Він пробив дах. Цієї миті в оселі була жінка. Вона розповідає - згодом пролунав вибух, а в обличчя полетіли уламки. Мешканка викликала рятувальну службу, яка й встановила, що цей камінь насправді - уламок метеорита. Тепер жінка планує на деякий час віддати метеорит науковцям, а після цього - забрати уламок собі на згадку.
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