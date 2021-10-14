Какие области Украины приближаются к "красной зоне" [ Редактировать ]
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Еще пять областей приближаются к "красной" зоне адаптивного карантина в Украине. Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в интерьвю "Громадському радіо".
Я бы хотел назвать Житомирскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Донецкую и Харьковскую - они на грани между "оранжевой" и "красной" зонами, но там сейчас действительно ситуация напряженная. Пока удается ситуацию сдержать за счет развертывания дополнительных коек или за счет новых механизмов тестирования.
По его словам, эпидемиологическая ситуация в Украине прогнозировано ухудшается.
В "красной" зоне запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров, а также проведение массовых мероприятий. Но данное ограничение не действует, если 100% посетителей и персонала вакцинированы от COVID.
Также на дистанционку переходят учебные заведения, где вакцинировано менее 100% персонала.
Ранее мы писали о том, что в связи с резким ухудшением эпидемической ситуации в Черногории власти ужесточили условия въезда в страну. Граждане Черногории или иностранцы, которые имеют постоянное место жительства в стране, но не имеют ни одного из вышеперечисленных документов будут отправлены на 14-дневную самоизоляцию.
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