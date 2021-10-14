В четверг, 14 октября, в Ливане, в Бейруте, неизвестные открыли огонь на акции протеста. Об этом сообщает CNN.

В результате стрельбы погибло по меньшей мере 6 человек и более 30 получили ранения. Участники акции требовали отставки судьи, который ведет расследование взрыва в порту в августе 2020 года.

Extrem verstörende Bilder aus #Beirut: Aus der südlichen Dahieh ziehen schiitische Kämpfer ins Stadtzentrum. Ausgangspunkt der heutigen Eskalation waren Schüsse auf demonstrierende Hisbollah-Anhänger, die am Justizministerium gegen den Ermittlungsrichter Bitar protestierten. pic.twitter.com/3r8z0Vku4v — Martin Glasenapp (@MartinGlasenapp) October 14, 2021

Во время акции началась стрельба, нападавшие использовали гранатометы и автоматы, работали также снайперы.

Украинцев среди погибших и раненых в результате стрельбы нет. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Отмечается, что посольство Украины в Ливане открыло круглосуточную горячую линию для оказания помощи украинцам.

Читайте также, в Киевской области в Броварах случилось происшествие. Так, неизвестный открыл стрельбу прямо посреди улицы, в настоящее время о подробностях произошедшего не сообщается. В момент стрельбы по улице шли люди.

Кроме того, в Полтаве мужчина похитил женщину со стрельбой и скрылся на авто. Правоохранители разыскали и задержали злоумышленника, ранения от стрельбы получил прохожий 1990 года рождения, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.