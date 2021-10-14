На дебатах в ПАРЄ обговорять списки кандидатів від України на посаду судді до Європейського суду з прав людини

У списку обговорень - низка світових тем. Уже відомо, що питання про політичне переслідування корінних народів у тимчасово окупованому Криму з боку Росії відхилили.