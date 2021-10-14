Сенат Франції розцінив закриття трьох українських медіа як наступ на свободу слова [ Редактировать ]
Ситуацією з переслідуванням української опозиції та закриття Радбезом трьох українських медіа стурбовані в сенаті Франції. Цю тему підняли під час дебатів підняли самі ж сенатори. Такі дії вони розцінили як наступ на свободу слова.
Наталі Гуле, сенатор:
Ці заходи поставили під загрозу вільне поширення інформації та вільну конкуренцію медіа. ОБСЄ втрутилась у ситуацію 27 серпня 2019 року і зробила заяву, нагадавши Україні про її зобов'язання, так само як і "Репортери без кордонів" пізніше, у вересні 2021. Принципово, що як член Ради Європи Україна повинна дотримуватись своїх зобов'язань.
по теме
Французский сенатор Натали Гуле на открытых дебатах в Сенате Франции перед заседанием Европейского совета подняла тему уничтожения свободы слова украинскими властями
На англійському узбережжі навіть особливо старатися не треба, щоби зафіксувати нелегальну міграцію. Переповнені човни прибувають круглодобово. Лише за вихідні прикордонники впіймали понад тисячу біженців. Усі вони прямують з французького берега.
На англійському узбережжі навіть особливо старатися не треба, щоби зафіксувати нелегальну міграцію. Переповнені човни прибувають круглодобово. Лише за вихідні прикордонники впіймали понад тисячу біженців.
Він відбуватиме покарання вдома - з електронним браслетом на нозі. Політика визнали винним у махінаціях під час фінансування своєї передвиборної кампанії 2012-року.
Сталося це на ярмарці, коли Макрон прогулювався в оточенні охоронців. Аж тут із натовпу в нього жбурнули яйцем. Воно влучило в плече і зрекошетило.