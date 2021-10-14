Уперше поліцейську форму одягли майже 800 першокурсників Національної академії внутрішніх справ.

А в Києві лави поліції поповнили вісімсот курсантів. Вони урочисто склали присягу працівника поліції. Ще 110 - присягу ліцеїста юридичної академії. На урочисту подію завітав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, який привітав першокурсників й проголосив мотивуючу промову.

Перед українським народом, близькими і рідними, наставниками...клянуся!..

Під прискіпливим поглядами своїх родичів та перехожих - ось так посеред Солом'янської площі вони складають присягу. Ці хлопці та дівчата для себе вирішили - хочуть бути правоохоронцями.

Олександр Комаров, курсант першого курсу:

Це честь для мене - служити українському народові.

Уперше поліцейську форму одягли майже вісімсот першокурсників Національної академії внутрішніх справ. Разом з ними присягу складають і учні юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва. Настанови майбутнім правоохоронцям дає міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:

Ви сьогодні вступаєте у велику сім`ю, у велику команду. Команда, яка від курсанта до сержанта, рядового й лейтенанта, до керівника поліції і міністра - є єдиною.

Алевтина - курсантка четвертого курсу. І вона прийшла підтримати своїх колег-новачків.

Алевтина Миронова, курсантка четвертого курсу:

Чотири роки тому я складала присягу на вірність українському народові. Як зараз пам`ятаю ці відчуття. Це момент відповідальний, дуже емоційний.

Емоцій не стримують і батьки першокурсників. Оскільки розуміють: професія поліцейського - небезпечна. Але вибір своїх дітей підтримали.

Віталій, батько одного з курсантів:

Його рішення було самостійним. Він цю тему…Була розмова всяка, але рішення остаточне приймав він.

Попереду в курсантів - чотири роки навчання.