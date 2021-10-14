В Києві 800 курсантів склали присягу працівника поліції [ Редактировать ]
А в Києві лави поліції поповнили вісімсот курсантів. Вони урочисто склали присягу працівника поліції. Ще 110 - присягу ліцеїста юридичної академії. На урочисту подію завітав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, який привітав першокурсників й проголосив мотивуючу промову.
Перед українським народом, близькими і рідними, наставниками...клянуся!..
Під прискіпливим поглядами своїх родичів та перехожих - ось так посеред Солом'янської площі вони складають присягу. Ці хлопці та дівчата для себе вирішили - хочуть бути правоохоронцями.
Олександр Комаров, курсант першого курсу:
Це честь для мене - служити українському народові.
Уперше поліцейську форму одягли майже вісімсот першокурсників Національної академії внутрішніх справ. Разом з ними присягу складають і учні юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва. Настанови майбутнім правоохоронцям дає міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:
Ви сьогодні вступаєте у велику сім`ю, у велику команду. Команда, яка від курсанта до сержанта, рядового й лейтенанта, до керівника поліції і міністра - є єдиною.
Алевтина - курсантка четвертого курсу. І вона прийшла підтримати своїх колег-новачків.
Алевтина Миронова, курсантка четвертого курсу:
Чотири роки тому я складала присягу на вірність українському народові. Як зараз пам`ятаю ці відчуття. Це момент відповідальний, дуже емоційний.
Емоцій не стримують і батьки першокурсників. Оскільки розуміють: професія поліцейського - небезпечна. Але вибір своїх дітей підтримали.
Віталій, батько одного з курсантів:
Його рішення було самостійним. Він цю тему…Була розмова всяка, але рішення остаточне приймав він.
Попереду в курсантів - чотири роки навчання.
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