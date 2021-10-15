ВООЗ поновить розслідування походження COVID-19 [ Редактировать ]
ВООЗ поновлює розслідування походження COVID-19. В організації затвердили склад нової команди вчених. З-поміж понад семисот кандидатів відібрали 26 науковців з усього світу.
Серед них американська дослідниця, яка вивчала вірус Еболи, очільник Інституту вірусології клініки Шаріте в Німеччині та професор тропічної мікробіології в Оксфордському університеті.
Учені шукатимуть нові докази походження вірусу в Китаї та інших країнах. Поновили розслідування через недостатню кількість даних від учених Китаю.
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