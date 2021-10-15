Шкільні канікули можуть тривати чотири тижні [ Редактировать ]
Канікули українським школярам можуть подовжити.
Замість тижня учні відпочиватимуть три або навіть чотири. Таке заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Рішення можуть ухвалити через різкий стрибок кількості хворих на коронавірус.
Нині маленьких пацієнтів у стаціонарах понад пів тисячі. Нагадаю, у більшості шкіл канікули стартують достроково - уже з понеділка.
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Тривалість канікул будуть переглядати. А от стартують вони в більшості шкіл достроково - уже з понеділка.
Через погіршення ситуації у багатьох містах діти припинять навчання вже наступного тижня. А з урахуванням святкових вихідних, то фактично з цього четверга.
Рішення можуть ухвалити через різкий стрибок кількості хворих на коронавірус. Нині маленьких пацієнтів у стаціонарах - понад пів тисячі.
Замість двох тижнів, учні відпочиватимуть - 3-4. Таке заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.
Тепер малюків, яких у народі називають "дітьми сонця", готуватимуть до школи, навчатимуть малювати та грати на музичних інструментах.