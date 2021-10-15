Греція потерпає від небувалих повеней. В Афінах затопило кількасот будинків.

На острові Евбея, який найсильніше постраждав під час серпневих пожеж, десятки людей змушені були покинути домівки і розташуватися в готелях або податися до друзів та родичів. Через бурі закрили автошляхи, десятки автомобілів залишилися покинутими та затопленими.

На допомогу людям із затоплених і віддалених районів острова Корфу відрядили рятувальні вертольоти. Влада закликає жителів пересидіти негоду вдома. Очікують, що вже від завтра погода в країні покращуватиметься.