Стихія в Греції: країна потерпає від повеней [ Редактировать ]
Греція потерпає від небувалих повеней. В Афінах затопило кількасот будинків.
На острові Евбея, який найсильніше постраждав під час серпневих пожеж, десятки людей змушені були покинути домівки і розташуватися в готелях або податися до друзів та родичів. Через бурі закрили автошляхи, десятки автомобілів залишилися покинутими та затопленими.
На допомогу людям із затоплених і віддалених районів острова Корфу відрядили рятувальні вертольоти. Влада закликає жителів пересидіти негоду вдома. Очікують, що вже від завтра погода в країні покращуватиметься.
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