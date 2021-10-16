Ситуація на фронті: на Донбасі не вщухають обстріли [ Редактировать ]
На Донбасі не вщухають обстріли. Відранку ворог шість разів порушив режим припинення вогню.
Двічі гатив із забороненої Мінськими домовленостями зброї.
Стріляв у напрямку Луганського, Новотошківського, Красногорівки, Кримського та Широкиного.
Українські військові відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед бійців ООС немає, відзвітували у штабі.
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