Коронавирус с новой силой атакует Украину: статистика на 17 октября [ Редактировать ]
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В Украине за прошлые сутки, 16 октября, зафиксировано 11 288 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них заболели детей - 1086, медработников - 154. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 4747 человек;
- летальных случаев - 219;
- выздоровели - 3541 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 635 170 человек;
- выздоровели - 2 325 997 человек;
- летальных случаев - 60 633;
- проведения ПЦР-тестов - 13 557 776.
- 82 200 человек вакцинированы против COVID-19.
Одну дозу получили 48 646 человек полностью иммунизированы - 34 154 человека.
С начала прививочной кампании привиты 7 922 415 человек, из них получили одну дозу - 7 922 413 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 467 945 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 307 558 прививок.
97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - не вакцинированы.
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