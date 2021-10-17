В Украине за прошлые сутки, 16 октября, зафиксировано 11 288 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них заболели детей - 1086, медработников - 154. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 4747 человек;

летальных случаев - 219;

выздоровели - 3541 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 635 170 человек;

выздоровели - 2 325 997 человек;

летальных случаев - 60 633;

проведения ПЦР-тестов - 13 557 776.

82 200 человек вакцинированы против COVID-19.

Одну дозу получили 48 646 человек полностью иммунизированы - 34 154 человека.

С начала прививочной кампании привиты 7 922 415 человек, из них получили одну дозу - 7 922 413 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 467 945 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 307 558 прививок.

97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - не вакцинированы.

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