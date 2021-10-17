В Кремле сделали заявление о перспективе встречи Путина и Зеленского [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал плохими перспективы встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
В интервью российскому телеканалу Песков обвинил в этом Украину.
По его словам, власти Украины якобы не выполняют минские договоренности.
"Именно они сейчас проводят законопроект о так называемом переходном периоде, который де факто будет означать выход Киева из минских договоренностей", - сказал он.
Песков также оценил перспективы встречи Путина и Зеленского.
"Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается, опять же, из-за действий украинских властей", - сказал Песков.
По его словам, Зеленский называет Россию стороной конфликта на Донбассе.
"Участники конфликта описаны в минском комплексе мер. И минский комплекс мер он же является документом Организации Объединенных Наций. И, соответственно, если президент Украины не признает документ Организации Объединенных Наций и де-факто ставит под вопрос подпись президента Украины под этим документом, ну, как здесь можно общаться", - сказал он.
Ранее мы писали о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что России "совсем не нравится" стремления Украины вступить в НАТО.
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