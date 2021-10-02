Лукашенко угрожает превратить Беларусь в единую военную базу с Россией (видео) [ Редактировать ]
Источник: БЕЛТА
В случае необходимости Беларусь превратится в единую военную базу с Россией, чтобы противостоять агрессии Запада. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью CNN.
Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России. Военную базу. Для того чтобы противостоять вашей агрессии, если вдруг вы на это решитесь или отдельные соседние государства. Вы это должны четко понимать.
Лукашенко заявил, что в настоящее время в Республике нет "ни одной базы никакого государства, в том числе России, кроме двух, можно сказать, гражданского назначения".
Это база с советских времен для раннего обнаружения пуска ядерных ракет с вашей территории. И вторая база - связи, посредством которой российские вооруженные силы осуществляют связь со своим флотом в Атлантике. Вот и все базы. Там всего, наверное, 30-40 человек служат, наших людей. Там два-три офицера россиян, остальные - наши военнослужащие. Больше никаких баз здесь нет.
Александр Лукашенко заверил, что готов уйти с должности президента Беларуси, как только Запад прекратит давить на его страну, а ее суверенитет будет гарантирован.
Все будет зависеть от ситуации в Беларуси... Если вы, ваши патроны на Западе не будут вмешиваться, откуда угодно, в нашу ситуацию и мы будем чувствовать себя уверенно и спокойно как суверенное независимое государство, как народ, который заслужил быть суверенным и независимым, поверьте, все случится раньше, чем вы думаете. Но если только вы посмеете еще раз, как в прошлом году, вмешаться в наши события, будет плохо. Будет так, как вы думаете сейчас.
Лукашенко заверил, что Запад не помешает Минску и Москве "построить свое будущее". И опроверг слухи о том, что в обмен на дипломатическую и финансовую поддержку Кремля что-то пообещал Владимиру Путину.
Напомним, что Беларусь обвинила Запад в попытках сделать из страны "вторую Украину".
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