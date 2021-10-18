Ученик устроил стрельбу в школе [ Редактировать ]
В России, в поселке Сарс под Пермью, ученик пронес в школу охотничий карабин и устроил стрельбу. Об этом сообщает "Интерфакс".
Так, 12-летний ученик Дмитрий Губаев принес в школу отцовкую "Сайгу" и успел дважды выстрелить.
В результате никто не пострадал.
Подростка задержали.
Губаев сказал, что был зол на одноклассников и учителей и принес карабин, чтобы "решить вопрос с одноклассницей".
Во время стрельбы в здании школы находились более 300 детей и 30 педагогов. Все самостоятельно покинули здание. В школе также находилась сестра нападавшего. Он отказался стрелять в нее, попросил покинуть школу и пойти домой.
Читайте также, в Киевской области в Броварах случилось происшествие. Так, неизвестный открыл стрельбу прямо посреди улицы, в настоящее время о подробностях произошедшего не сообщается. В момент стрельбы по улице шли люди.
Кроме того, в Полтаве мужчина похитил женщину со стрельбой и скрылся на авто. Правоохранители разыскали и задержали злоумышленника, ранения от стрельбы получил прохожий 1990 года рождения, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
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