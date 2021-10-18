В России, в поселке Сарс под Пермью, ученик пронес в школу охотничий карабин и устроил стрельбу. Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, 12-летний ученик Дмитрий Губаев принес в школу отцовкую "Сайгу" и успел дважды выстрелить.

В результате никто не пострадал.

Подростка задержали.

Губаев сказал, что был зол на одноклассников и учителей и принес карабин, чтобы "решить вопрос с одноклассницей".

Во время стрельбы в здании школы находились более 300 детей и 30 педагогов. Все самостоятельно покинули здание. В школе также находилась сестра нападавшего. Он отказался стрелять в нее, попросил покинуть школу и пойти домой.

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