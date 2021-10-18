Возле южных берегов Испании случился переворот лодки, где находились нелегальные мигранты. В результате происшествия есть погибшие. Об этом сообщает издание Le Figaro.

В момент трагедии на борту судна находились 14 человек. К сожалению, сотрудники береговой охраны смоли спасти лишь двух человек, а 12 пропали без вести. В настоящее время на месте крушения продолжаются поисково-спасательные работы.

Отмечается, что на прошлой неделе выжившие и еще 12 человек сели на лодку на пляже возле Орана, который находится на северо-западе Алжира, однако во время путешествия двигатель судна сломался и оно резко перевернулось.

Читайте также, у берегов греческого острова Крит утонула лодка с мигрантами. В результате 9 человек пропали без вести, из-за сильных порывов ветра (7 баллов по шкале Бофорта) операция поиска была особенно сложной, крушения на этой территории случаются часто.

Кроме того, возле берегов Йемена затонула лодка, в которой находились от 160 до 200 мигрантов. Спустя два дня рыбаки в Аденском заливе вытащили по меньшей мере 25 тел, рыбаки видели в воде тела, которые плавали в 20 километрах от побережья Рас аль-Ара.

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