В четверг, 22 июля, у берегов греческого острова Крит утонула лодка с мигрантами. В результате 9 человек пропали без вести, сообщает Le Figaro.

По информации от береговой охраны, которая ведет поиски пропавших, 36 человек удалось спасти в результате крушения лодки. Мигрантов обнаружили вечером. Их искали армейский вертолет Super Puma и пять военных кораблей.

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Сообщается, что из-за сильных порывов ветра (7 баллов по шкале Бофорта) операция поиска была особенно сложной. Также отмечается, что крушения на этой территории случаются часто.

"При переходе морского рукава между Турцией и Грецией часто случаются кораблекрушения самодельных лодок", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что у берегов Йемена затонула лодка с мигрантами. Также сообщалось, что в США регистрируют 20-летний рекорд по наплыву мигрантов.

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