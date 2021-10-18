Процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток - 2" по состоянию на 18 октября завершена. Давления достаточно для начала поставок. Об этом сообщает компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG.

По данным оператора, нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн кубометров, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе.

Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа.

При этом пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".

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