Цена газа в Европе значительно упала [ Редактировать ]
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В понедельник, 18 октября, стоимость газа на европейском рынке снижается на торгах.
Так, цена на газ на лондонской бирже ICE упала на 10% - до $980 за тысячу кубометров.
Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что цена газа для населения повышаться не будет. Она зафиксирована годовым контрактом с "Нафтогазом" до 1 мая 2022 года и составляет 7,96 грн за. Чтобы не росли тарифы на теплоснабжение и водоснабжение, "Нафтогаз" предложил предприятиям теплокоммунэнерго цену в 7,44 грн.
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