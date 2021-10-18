В понедельник, 18 октября, стоимость газа на европейском рынке снижается на торгах.

Так, цена на газ на лондонской бирже ICE упала на 10% - до $980 за тысячу кубометров.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что цена газа для населения повышаться не будет. Она зафиксирована годовым контрактом с "Нафтогазом" до 1 мая 2022 года и составляет 7,96 грн за. Чтобы не росли тарифы на теплоснабжение и водоснабжение, "Нафтогаз" предложил предприятиям теплокоммунэнерго цену в 7,44 грн.

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