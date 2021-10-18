Штати надали Україні чергову партію допомоги для ЗСУ [ Редактировать ]
Україна отримала чергову партію технічної допомоги для Збройних сил від уряду США. Це медичне обладнання, озброєння, боєприпаси та засоби радіолокаційного спостереження. Вантаж прибув у рамках угоди, укладеної під час нещодавнього візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів.
Загальна сума безпекової допомоги від Америки - 60 мільйонів доларів. Це на додачу до раніше погодженого обсягу в розмірі 250 мільйонів доларів. Загалом, із 2014 року США підтримали матеріально-технічно Україну на суму в понад 2 мільярди доларів. І додаткова допомога Вашингтона свідчить про непорушне стратегічне партнерство між державами.
Олександр Матійчук, уповноважений командування медичних сил ЗСУ з питань зовнішньоекономічної діяльності:
З метою досягнення повної взаємосумісності ЗСУ із країнами-членами НАТО, Кабінетом міністрів України погоджено та підтримано ініціативу президента України щодо постачання медичного майна та озброєння із боєприпасами. Станом на сьогодні здійснюється розвантаження другої партії товарів, які надійшли в межах даної угоди.
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