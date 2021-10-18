Вантаж прибув у рамках угоди, укладеної під час нещодавнього візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів.

Україна отримала чергову партію технічної допомоги для Збройних сил від уряду США. Це медичне обладнання, озброєння, боєприпаси та засоби радіолокаційного спостереження. Вантаж прибув у рамках угоди, укладеної під час нещодавнього візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів.

Загальна сума безпекової допомоги від Америки - 60 мільйонів доларів. Це на додачу до раніше погодженого обсягу в розмірі 250 мільйонів доларів. Загалом, із 2014 року США підтримали матеріально-технічно Україну на суму в понад 2 мільярди доларів. І додаткова допомога Вашингтона свідчить про непорушне стратегічне партнерство між державами.

Олександр Матійчук, уповноважений командування медичних сил ЗСУ з питань зовнішньоекономічної діяльності: