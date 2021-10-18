Национальный банк Украины (НБУ) на 19 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,33 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 19 октября установлен на таком уровне: 26,3356 гривен за 1 доллар (-0,0063 грн). При этом курс доллара на 18 октября составляет 26,3419 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.

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