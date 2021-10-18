Для недопущения коллапса медицинской системы Украины нужно пересмотреть проект бюджета на 2022 год и увеличить финансирование медицины. Об этом во время заседания Согласительного совета заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Депутаты фракции ОП-ЗЖ внесли поправки в проект закона «О государственном бюджете на 2022 год», которые, в частности, помогут медицинской системе выжить в период пандемии коронавируса. Предлагается увеличить на 49 млрд гривен финансирование программ здравоохранения, в частности, государственных гарантий медицинского обслуживания, экстренной медицинской помощи, обновления материально-технической базы учреждений здравоохранения, повышение оплаты труда", - пояснил Юрий Бойко.

По словам оппозиционного политика, при рассмотрении главного финансового документа на следующий год, нужно обеспечить классическую формулу, когда 5% ВВП направляется на медицину. В Украине это до сих пор лишь 3,5%.

"И по нашим расчетам примерно 50 млрд гривен не хватает для того, чтобы обеспечить медицину средствами, необходимыми для остановки пандемии и поддержки медицинской системы", - сказал Юрий Бойко.

В ситуации, когда во время пандемии в медицинских учреждениях не хватает самого необходимого, а врачи и медицинский персонал годами ждут повышения зарплат, нужно наконец прекратить финансирование пиар-проектов власти и уменьшить финансирование силовых структур, резюмировал Юрий Бойко.