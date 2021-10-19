Також діятиме комендантська година - з 8 вечора до 5 ранку.

Понад 330 тисяч нових заражень Ковідом у світі за останню добу.

Найбільше - у США, Великій Британії і Росії. Померли близько 5 тисяч інфікованих. У Латвії запроваджують локдаун. Із четверга в країні не працюватимуть магазини і розважальні центри.

Також діятиме комендантська година - з 8 вечора до 5 ранку. Після осінніх канікул діти продовжать навчання дистанційно. Про п'яту хвилю коронавірусу оголосила Грузія. Ситуація погіршується у регіонах, де низький рівень вакцинації: Кахеті й Імереті.