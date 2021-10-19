Непотрібні союзники. Американська преса сьогодні пише - у Сполучених Штатах катастрофічно затягується процес розселення десятків тисяч афганців, яких військові евакуювали з країни після того, як владу там захопив Талібан. Де всі вони зараз? І чому для біженців не можуть знайти місця? Дмитро Анопченко знає відповіді.

Вони зараз мешкають по всій Америці, на восьми армійських базах, таких як оця - у Вісконсині. Понад п'ятдесят тисяч людей. Чоловіки, жінки, діти… Афганці, яких вивезли з країни цілими родинами. Пообіцявши, мовляв, усе це - тимчасово, уже до Різдва точно матимете нове житло. Не сумнівайтеся, це ж державної ваги справа… Але зараз з'ясовується - усе затягується. Навіть тимчасових притулків, не кажучи вже про якісь будинки, для евакуйованих немає. А на базах, де їх розмістили, уже і дефіцит припасів, і випадки домашнього насильства.

Газета The Wall Street Journal, яка вивчала ситуацію і говорила і з правозахисниками, і з чиновниками, пише сьогодні - операція з евакуації афганців майже зірвана. Тривалі бюрократичні формальності, люди хворіють, їх не вакцинують… А затримка з оформленням "першої хвилі" змушує чекати понад десять тисяч їхніх співвітчизників, які наразі перебувають на американських об'єктах за кордоном і розраховують, що їх теж прийме Америка.

Це - табори афганських біженців, які стихійно виникають зараз у багатьох країнах. Саморобні намети просто неба, жахливі злидні, нехитра їжа, яку готують на землі - і навіть її не вистачає… Але "біженцями" їх називає тільки преса. Формально, за американськими законами, ті, кого вивозять з Афганістану, не мають такого статусу, а, відповідно, і жодних прав. Усе сталося так швидко і непродумано, що, на відміну від звичайних біженців, які подають заяви й одразу ж підпадають під дію урядових програм - афганці не мають гарантованого міграційного статусу аж доки Конгрес не ухвалить закону щодо видачі їм ґрін-карт.

Проєкт документа вже підготував Білий дім. Але щодо евакуації з Афганістану в конгресменів так багато запитань, що навряд чи вони швидко проголосують. Чому штати так стрімко залишили країну, чому кинули військові бази й техніку, чому план евакуації (як власних громадян, так і біженців) був абсолютно непродуманим… У всьому цьому намагаються розібратися навіть однопартійці Байдена, не кажучи вже про його опонентів.

Отже, ніхто не виконує й обіцянки прийняти, розмістити й надати легальний статус і роботу тим, хто тікає від Талібану. Цим людям поки що кажуть: до березня точно перебуватимете тут, на військових базах. Але і ці терміни не остаточні, оскільки в багатьох штатах проти розміщення "небажаних біженців" несподівано виступили місцеві. Тому все, імовірно, знову затягнеться, а отже - ще більше ускладнить і без того непросту ситуацію.