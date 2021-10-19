Рада получила заявление об отставке от главы Минэкологии [ Редактировать ]
Во вторник, 19 октября, в Аппарат Верховной рады поступило заявление об отставке министра. Об этом сообщает пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.
Речь о главе Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.
В Аппарат ВР поступило официальное заявление Романа Абрамовского об отставке с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов в соответствии со ст. 115 Конституции и ч. 1 ст. 18 закона о Кабинете министров Украины.
Накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что министр Абрамовский написал заявление об отставке.
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