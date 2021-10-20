Не лише нестача місць непокоїть медиків - у лікарнях може просто не вистачити кисню.

У лідерах із вакцинації - "червоні" області. Локдаун змусив людей шикуватися у черги до пунктів щеплення. Через це доводиться в авральному порядку відкривати додаткові центри, а час їхньої роботи подовжувати. А в лікарнях бракує ліжок, і щодня потрібно все більше кисню для важких пацієнтів.

Херсоном постійно курсують швидкі. У місті готуються відкривати додатково мобільний ковідний шпиталь. Та не лише нестача місць непокоїть медиків - у лікарнях може просто не вистачити кисню. Ще пару тижнів тому області потрібно було приблизно 3 тонни кисню, а нині - щонайменше 11.

Роман Головня, в.о. заступника міського голови Херсона:

Безпосередньо, домовляючись із постачальником кисню, які його виробляють. Створили великий склад в Херсоні, куди ми кисень привозимо і можемо розвозити по лікарнях. За рахунок цього тримаємо баланс.

На сьогодні в лікарнях області майже півтори тисячі пацієнтів із ковідом. По районах ліжка заповнені на 70 відсотків. А от в самому Херсоні вільних місць майже немає.

Леонід Ремига, генеральний директор Херсонської клінічної лікарні ім. Тропіних:

Наша лікарня розрахована на 335 ліжок, і майже всі задіяні під ковідний центр. У нас розрахункова була потреба лікарні без ковід - 6 реанімаційних ліжок. Сьогодні у нас їх уже 20, не вистачає співробітників, не вистачає апаратів.

Медики констатують - усі тяжкі пацієнти не мають протиковідного щеплення.

Алла Малицька, генеральний директор Херсонської міської клінічної лікарні ім. Карабелеша:

У відділеннях інтенсивої терапіїї, реанімації, на апаратах ШВЛ не має ні єдиного пацієнта, який був вакцинований.

Про це в один голос твердять і запорізькі медики.

Та варто було лише оголосити "червону зону" - у пунктах вакцинації не проштовхнутися. За кількістю вакцинованих Запорізька область на 19-му місці в Україні. Тож медики й чиновники вирішили підняти планку до 11 тисяч щеплень на тиждень. Крім шести вже наявних пунктів вакцинації в Запоріжжі, відкрилися ще три.

Міністр охорони здоров'я нагадав - уже цього тижня всі міжобласні перевезення будуть доступними лише для вакцинованих або за наявності ПЛР-тесту. А ще планують доповнити список професій, для яких протиковідне щеплення буде обов'язковим.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

І цей перелік розширюється зокрема на об'єкти критичної інфраструктури, важливі для економіки нашої країни. І розширюється на державні установи, підприємства, організації, а також на соціальних працівників, які доглядають в першу чергу за людьми похилого віку.

Аби підтримати медиків, очільник Міністерства охорони здоров'я пообіцяв збільшення зарплатні. Вже наступного року базову ставку для медсестер обіцяють підвищити до 13,5 тисяч гривень. Лікарям - до 20.